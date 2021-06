Při cestě ze zahraničí do ČR autem už nebude potřeba test

Lidé vracející se ze zemí zařazených do tmavě červené kategorie, kteří dosud test potřebovali, ale budou muset jít na PCR test nejpozději 14 dní po návratu do Česka. Do doby předložení negativních výsledků se na ně bude vztahovat omezení volného pohybu, informoval Kryštof Berka z tiskového oddělení ministerstva zdravotnictví.