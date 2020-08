Prezident Zeman provětral na Vysočině svůj Challenger 300

Zeman si už letos vybral dovolenou od začátku do konce července, trávil ji na zámku v Lánech. Na Vysočinu, kde spoluvlastní nemovitost v Novém Veselí, se vydal až nyní. V sobotu Ovčáček zveřejnil fotografie prezidenta v jeho žlutomodrém nafukovacím člunu, v neděli přidal fotografii od pramene Oslavy.

Zeman na Vysočině bude podle Ovčáčka "pár dnů". "Jaký bude program, to záleží plně na panu prezidentovi," dodal. Ve středu by měl být Zeman zpět na Pražském hradě , protože ho čeká schůzka s Pompeem.

Do Nového Veselí na Vysočině Zeman jezdí každoročně, v posledních letech ale začal více volna trávit na zámku v Lánech, který slouží jako venkovské prezidentské sídlo. V Lánech si také staví dům, do kterého by se chtěl nastěhovat po skončení prezidentského mandátu.