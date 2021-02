Převážet covidové pacienty už není kam, říká šéf slánské nemocnice. Ministerstvo to rozporuje

Nemožnost přeložit pacienty do jiných nemocnic je podle něj zatím čerstvá věc a není oficiální. „Pochopil jsem, že každá nemocnice se bude muset postarat o své pacienty. Není už kam ty lidi přerozdělovat. Čekáme ještě na oficiální stanovisko. Doporučení ale zní: každého pacienta si nechte,” doplnil.

„Ministerstvo zdravotnictví nemá informace, které by tvrzení ředitele nemocnice ve Slaném potvrzovaly. Veškerým požadavkům k překladu pacientů, které dosud krajští koordinátoři vznesli na Národní dispečink lůžkové péče, bylo vyhověno," reagovala pro ČTK mluvčí ministerstva zdravotnictví Barbora Peterová.

Votoček uvedl, že kapacita slánské nemocnice je plná téměř ze sta procent a na vytvoření dalších covidových oddělení zatím není prostor. Tuto možnost ale do budoucna nevylučuje.

„Naše kapacita je zaplněná téměř na sto procent, ještě není ale na sto procentech. Až to nastane, budeme pacienty umisťovat možná na přistýlky. Na ventilátorech už máme ale vyčerpáno,” řekl s tím, že přidat lůžka s ventilátory je obtížné.

Podle Votočka by mělo zaznít národní doporučení, jak dále postupovat. „Čísla nejsou optimistická, počet hospitalizovaných pacientů s covidem je stejný jako v listopadové a lednové vlně. Je ale vyšší procento vážných stavů,” zhodnotil.

Vrchol epidemie Česko podle Votočka ještě čeká. „Jsme na tom nejhůř, jak jsme kdy byli. Ale nejsme na vrcholu. To vidí každý, kdo se ve zdravotnictví pohybuje. Nebude to příjemné pro veřejnost ani pro politiky. Nejméně příjemné to bude pro zdravotníky, kteří budou muset dělat nepříjemná rozhodnutí,” řekl.