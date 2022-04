Prestižní Valtické vinné trhy již znají šampiony

O to hodnotnější je uchovávání této tradice, kterou oceňují nejen vinaři, ale i veřejnost svou hojnou účastí na následné výstavě. Svědčí o tom i to, že letošní ročník je rekordní co do počtu přihlášených zahraničních vín, což soutěži dodalo ještě na vyšší úrovni a dalo našim vinařům i možnost srovnání s kolegy z různých částí světa,“ sdělil jeden z organizátorů Valtických vinných trhů David Šťastný s tím, že návštěvníci se opravdu mají při ochutnávkách na co těšit.