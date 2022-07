Přeočkování 4. dávkou začne už příští týden

Ministerstvo zdravotnictví povolí přeočkování 4. dávkou už v průběhu příštího týdne. Řekl to ve čtvrtek ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) po jednání vlády. Detaily chce resort představit příští týden. To, že bude rizikovým skupinám starším 60 let s přidruženými nemocemi umožněno přeočkování, ale neznamená, že by na ně měli jít okamžitě.