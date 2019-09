Úřednická čtvrť: Babiš vytáhl kartu, kterou dráždí primátora Hřiba

Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý zavítal do pražských Letňan, kde by podle jeho mínění mohla v budoucnu vyrůst nová vládní čtvrť, která by soustředila úředníky z ministerstev, jež jsou nyní rozeseta po metropoli. Pozemky ale patří Praze a ta stavbu odmítá. Babiš doufá, že primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) přesvědčí.