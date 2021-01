PŘEHLEDNĚ: Registrace k očkování v otázkách a odpovědích

Pokud jste se nemohl dostat do rezervačního systému, byl patrně přetížený, protože se do něj hlásilo příliš mnoho lidí. Můžete to zkusit později znovu.

Takové obavy by měly být zcela liché: do systému se můžete registrovat kdykoliv. Platí, že lidé nad 80 let mají stále při očkování přednost. Vakcíny by mělo být pro všechny občany dost, očkovat se ale bude postupně.