PŘEHLEDNĚ: Prezident není schopen práce. Co bude dál?

Předseda dosluhující Poslanecké sněmovny Radek Vondráček (ANO) se nechal slyšet, že o aktivaci článku 66 Ústavy by měla rozhodovat až Sněmovna v novém složení, která se sejde 8. listopadu. Té stávající končí mandát 21. října a už by to nestihla. „Nám končí mandát 21. října. To už si myslím, že není reálné a ani to není žádoucí,” řekl Vondráček.