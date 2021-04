Přehledně: Jak se vrátí žáci do škol

Ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek představilo, za jakých podmínek se budou vracet děti do škol. Záležet bude na počtu nakažených na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní. Nejprve by se měla obnovit praktická výuka na středních školách, poté by měli do lavic usednout v rotační výuce žáci 2. stupně základních škol.