Přehledně: Do kdy máte nárok na bonus pro OSVČ a ošetřovné

Bonus pro OSVČ



Kompenzační bonus pro OSVČ se vyplácí ve dvou obdobích. První je od 12. března do konce dubna a podnikatelé mají nárok na 25 tisíc korun. Druhé období je od 1. května do 8. června a jedná se o částku 19 500 korun. Dřívější ukončení nouzového stavu tak nemá na výplatu peněz vliv.

O peníze si podnikatelé žádají skrze formulář na stránkách ministerstva financí. Nemusí vyplňovat žádné důvody konkrétní důvody toho, proč o peníze žádají, ale pouze doloží čestné prohlášení.

Ošetřovné



Ošetřovné, jak pro zaměstnance, tak pro OSVČ a nově lidi pracující na DPP a DPČ, bude vypláceno až do konce června. Tedy do doby, kdy bude zavřená většina škol a školek, pokud se po 25. květnu dobrovolně nerozhodnou otevřít. Pokud rodič dítě do školy ze zdravotních důvodů nepošle, nárok na ošetřovné mu zůstane. Pokud tak učiní bez těchto důvodů, nárok ztratí. Opět k tomu musí podepsat čestné prohlášení.

Na ošetřovné mají rodiče nárok od 12. března. Pro zaměstnance jde do konce března o 60 procent ze základu platu a od 1. dubna do konce června pak o 80 procent ze základu platu. OSVČ mohou pobírat do konce března částku 424 korun denně, která by měla být od dubna navýšena na 500 korun denně. Ve čtvrtek o tom ještě jedná vláda.

Odpuštění záloh na sociálním a zdravotním pojištění pro OSVČ



Minimální zálohy na sociálním a zdravotním pojištění si podnikatelé na OSVČ nemusí platit už od března, a to až do konce srpna. Na tom se nic nemění ani po změnách v souvislosti s nouzovým stavem. Zároveň platí, že OSVČ mohou podat bez sankcí přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 až do 3. 8. 2020.

Kurzarbeit

V rámci tzv. programu antivirus mohli zaměstnavatelé žádat o příspěvek na mzdy pro své zaměstnance za období od 12. března do konce dubna. Stejně jako u podpory pro OSVČ se i tento program prodlouží, ale pouze do konce května.

Příspěvky ve výši 80 a 60 procent na náhradu mezd poskytuje stát firmám, které musely kvůli koronaviru omezit provoz či zcela uzavřít své provozovny.