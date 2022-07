Předsedou STAN zůstává Rakušan

Hnutí se podle něj nesmí bát otevírat nejrůznější témata, konkrétně zmínil například přijetí eura. „Nebojme se říct, že Starostové a nezávislí jsou pro euro. Veďme o tom diskusi i s našimi koaličními partnery. Dělejme pro to maximum, a i kdyby to nebylo teď možné, tak se to nebojme říkat,” prohlásil.

Ocenil také počet uchazečů o post ve vedení hnutí, ale i počet postavených kandidátek do zářijových komunálních a senátních voleb. „Byly strany, které musely hledat do vedení lidi. My máme přetlak. Máme přes 700 kandidátek v komunálních volbách. Vy jste přesvědčili ty lidi, ne my nahoře, my jsme spíš dělali ostudu,” poděkoval členům.