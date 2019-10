Předsedkyně fanklubu Karla Gotta: Choval se k nám jako k přátelům

Jaký máte na pátek plán?

V pondělí jsme měli klubovou schůzku, bylo to takové naše společné rozloučení s Karlem. Ukázalo se, že každý z nás může přijít na Žofín v jiném čase, takže půjdeme individuálně. Máme ale obavy, že se všichni nedostaneme dovnitř. Mnozí členové budou do odpoledních hodin v práci, a protože se do Prahy chystají davy lidí, může se stát, že se k rakvi nedostanou.

Jaká je historie vašeho fanklubu?

Někdy v roce 1973 si textař Jiří Štaidl, se kterým jsme se znali z dostihů, všiml, že se kolem mě shlukují Karlovi fanoušci. Řekl mi, že bych mohla založit klub a že by mezi nás rád chodil. Ten nápad se mi líbil, ale neměla jsem tušení, jak by to mělo fungovat.

A v říjnu 1973 měl Jiří Štaidl autohavárii, při které zemřel. Znala jsem se tehdy i s německými fanoušky a jedna z nich, Hannelore Hofmanová, mi začala tu myšlenku podsouvat také. S vědomím, že to bylo i přání Jiřího Štaidla, jsme se nakonec skutečně s několika lidmi domluvili, že založíme klub.

Karel Gott byl té aktivitě nakloněn?

Znala jsem se s ním už od svých šestnácti let, a tak jsme za ním s jedním kamarádem zašli, popsali mu naši ideu a požádali ho, jestli by nám podepsal dobrozdání. Byl rád, že se o jeho práci zajímáme, a rád nám papír se souhlasem podepsal. Mám ho ještě doma.

Jaká byla vaše první schůzka?

Proběhla v září 1974. Jejím hostem byl skladatel Karel Svoboda, který nám na první stránku kroniky napsal, že Karlovi přeje, aby mu fanklub fungoval do jeho osmdesátých narozenin. Nad těmi slovy jsme na naší poslední schůzce, která proběhla v pondělí, slzeli.

Chodil mezi vás i Karel Gott?

Samozřejmě. Byla to ta nejlepší setkání. V první části jsme si vyměňovali informace o tom, co dělá a co se kolem něho děje. Ve druhé s ním byla beseda. Vždycky to bylo neformální, choval se k nám jako k přátelům a vyprávěl spoustu zajímavých věcí. Mě osobně například překvapilo, když nám řekl, že má v německém Wuppertalu další manažerku, u které někdy v rámci turné bydlí. Když byl v Německu, byl buď u ní, anebo v Mnichově.

Kdy jste se s Karlem Got tem viděla naposledy?

Bylo to 8. listopadu 2018 na setkání fanklubu. Přišel s manželkou a byla u toho i Olga Špátová, která s ním točila dokument. Chtěla jsem, aby nám přinesl ukázat některé ze svých cen, což udělal.

Bude činnost fanklubu pokračovat?