Předseda diabetologické společnosti Jan Škrha: Cukrovka průběh covidu zhoršit nemusí

Dlouho se píše o tom, že diabetici mívají těžký průběh onemocnění covid-19. Máte tuto zkušenost se svými pacienty?

Je potřeba rozlišovat. Cukrovka jako taková, pokud je dobře kompenzovaná (je léčená, pacient drží dietu, postupuje podle pokynů lékaře), nezhoršuje průběh nemoci nakažených koronavirem. Průběh covidu může být horší v situaci, kdy má pacient další přidružené nemoci nebo když je cukrovka hůře kompenzovaná. Ale cukrovka sama o sobě, zejména u mladších jedinců, onemocnění nezhoršuje.

A u pacientů, kteří cukrovku správně nekompenzují, např. nedrží potřebnou dietu?

Příznaky mohou být horší. U těch, kteří mají těžký průběh a jsou v nemocnici, se stává, že mohou být na ventilátoru, na kyslíku. Ti jsou v mnohem komplikovanější situaci. Ve hře je i to, jak vypadá glykemie pacienta. Ale jinak, řada mých pacientů diabetiků prodělala covid a někteří o tom ani nevěděli. Někdo si stěžoval na bolesti hlavy, na horečku. Nic, co by bylo jinak než u „nediabetiků“.

Mají vaši pacienti s cukrovkou o očkování proti koronaviru zájem?

Samozřejmě. Řada pacientů přichází sama a ptá se, jestli by se měli očkovat. Zájem o to mají daleko větší než v případě chřipky. Každý den mám nějaký telefonát pacienta s dotazem, co si o očkování myslím. A jsou velmi svolní se nechat naočkovat a já myslím, že je to správné.

Měli by se podle vás diabetici očkovat přednostně?

Je to kategorizováno. Ministerstvo zdravotnictví má tabulku, v níž má jednotlivé skupiny občanů podle toho, jak jsou ohroženi. 1A se bude očkovat leden až únor, 1B březen až červen. A následují další skupiny jsou označeny číslem 2. Diabetici se vyskytují samozřejmě v různých věkových kategoriích. Pro ty, kterým je přes 70 let, platí, aby byli přednostně očkováni co nejdříve, např. v kategorii 1B, tedy od března.

Něco jiného je pak pětadvacetiletý mladík, který má cukrovku prvního typu, jinak je zcela zdráv. Ten může být očkovaný až za tři čtvrtě roku a nic se neděje. Naopak diabetik, kterému je přes 80 let, tak ten by se o očkování mohl hlásit už teď. I diabetici jsou klasifikováni podle toho, jak jsou staří a jestli mají ještě nějaké další nemoci. Není to tak, že by všichni měli být očkovaní např. už na jaře.

Setkal jste se u svých pacientů s dlouhodobými následky po infekci koronaviru?