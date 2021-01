Přednost při očkování dostanou i akademici VŠ či nepedagogové, sdělilo MŠMT

Oznámila to mluvčí ministerstva školství Aneta Lednová s tím, že metodiku očkování ve středu projednávala vláda.

Třídnické příplatky se možná zvýší. Podle novely by směli učit i lidé bez pedagogického vzdělání

Třídnické příplatky se možná zvýší. Podle novely by směli učit i lidé bez pedagogického vzdělání Věda a školy

Do strategie očkování se podle ní podařilo zařadit i akademické pracovníky vysokých škol, kteří v ní dříve chyběli. Česká konference rektorů se proto na začátku ledna obrátila na vládu, aby v zájmu co nejrychlejšího obnovení běžné výuky zvážila upřednostnění akademiků při očkování ve stejné skupině s ostatními pedagogy.

Učitelé i nepedagogové ve školství budou podle Lednové zařazeni do prioritní skupiny s označením 1B. Má jít o druhou prioritní skupinu po té, do které spadají například zdravotníci a nejstarší lidé. Dosud se počítalo s tím, že stejnou prioritu jako učitelé budou mít třeba policisté, vojáci či vláda.

„Kdy by tyto skupiny měly být oočkovány, to závisí z velké části na tom, jak budou do České republiky vakcíny dorážet,” doplnila mluvčí. Tyto informace podle ní bude poskytovat spíš ministerstvo zdravotnictví.