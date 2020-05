Před 75 lety začalo Pražské povstání

Do Prahy od Berlína urychleně vyrazily Leljušenkova 4. a Rybalkova 3. gardová tanková armáda, které patřily do Koněvova 1. ukrajinského frontu. Jejich postup přispěl k tomu, že se skupina německých armád Střed Ferdinanda Schörnera snažila co nejrychleji probít do amerického zajetí.