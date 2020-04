Pražský hrad je hermeticky uzavřený. Ovčáček neřekl, kdy se otevře

Hranice by měly zůstat zavřené ještě rok, řekl Zeman

Neprodyšné uzavření budí otázky i s ohledem na to, že od 12. března není na Hradě přítomen ani prezident Miloš Zeman. Ten pobývá na zámečku v Lánech.

Podle současného vládního plánu na uvolňování by měly být zpoplatněné venkovní prostory hradů a zámků zpřístupněny 11. května a vnitřní poté 25. května.

Pražský hrad nespadá pod Národní památkový ústav, a tak na otevření nemá vliv ani ministerstvo kultury. „Uzavření Hradu je dlouhodobější problém. Kdyby to záleželo na mně, tak bych udělal, aby to bylo průchodné. To, že je zavřený, se mi nelíbí, ale nespadá pod nás, tudíž nemůžeme rozhodovat o jeho otevření,“ řekl Novinkám ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD).