Pražské centrum pro uprchlíky ve středu končí

O podobě takového mechanismu bude Hřib jednat s premiérem Petrem Fialou (ODS) v pátek. Hřib by rád věděl, jakými motivačními faktory bude vláda přesvědčovat uprchlíky, aby se přesunuli do méně vytížených krajů.

Sám navrhoval omezení vyplácení dávek uprchlíkům v krajích, kde je kapacita naplněna. „Bylo mi řečeno, že to není z právního hlediska možné. Na schůzce s premiérem je tedy nutné najít nějaké jiné možnosti. Ty alternativy bychom neměli navrhovat my, ale premiér, který by je měl koordinovat s ministerstvy a samosprávami,“ podotkl Hřib.

Podle něj by se mělo z Prahy přesunout zhruba 30 tisíc uprchlíků do méně vytížených krajů. Týkat by se to mělo především těch, kteří jsou závislí na pomoci státu. „Pokud jsou odkázáni na péči státu, je nutné strpět, že podpora bude poskytována v místě, kde kapacity jsou. V případech, kdy si uprchlík už našel práci, má tu vlastní bydlení, nepotřebuje od státu žádnou asistenci, nikdo ho vyhánět nebude,“ konstatoval primátor.