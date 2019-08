Pražská zoo utratila lední medvědici Boru

Bora se narodila 20. listopadu 1986 ve Vídni, v Praze žila přes dvacet let. „S Borou jsem v zoo strávila 22 let a jsem za to velmi ráda. Byla to klidná medvědice, ale uměla si prosadit svou a milovala jídlo, pro které by udělala skoro cokoliv. To, že jsem se mohla podílet i na odchovu její dcery Berty, považuji za velké štěstí,” poznamenala chovatelka Denisa Zběhlíková.