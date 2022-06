Pražská magistrátní opozice žádá hlavu Hřiba, Scheinherra i ředitele DPP Witowského

„Je to největší korupční kauza v historii Prahy. Rezignovat by měl primátor Zdeněk Hřib i jeho náměstek přes dopravu Adam Scheinherr z Prahy Sobě, protože nesou plnou politickou odpovědnost za rozkrádání v dopravním podniku,” sdělila Novinkám starostka Prahy 2 a šéfka zastupitelů ODS Alexandra Udženija.

Podle ní by měl skončit ve funkci také ředitel DPP Petr Witowski, který do čela podniku přišel po nástupu současného vedení města.

„Pan ředitel Witowski by měl být odejit okamžitě. Co je to za ředitele, kterému jeho podřízení, podivní lobbisti a podnikatelé, rozkrádají firmu pod rukama?” podotkla opoziční zastupitelka.