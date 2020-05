Pražská Loreta po 100 letech změnila melodii. Takhle zní

Změna je návratem k původní tradici, kdy se melodie často měnily. V 18. století se písně střídaly třeba i desetkrát či dvanáctkrát ročně, a to podle svátků a měnících se období církevního roku.

Zvonohra na pražské Loretě je sestavena tak, aby se melodie mohly měnit snadno. Stačí do stroje vložit novou sadu kovových lišt, na kterých je pomocí kolíčků skladba „naprogramována“. Jak se má tento důmyslný mechanismus používat, ale obsluha zvonohry časem zapomněla. Proto melodie Tisíckráte pozdravujeme Tebe vydržela na repertoáru zvonohry tak dlouho.

Obměna by mohla prospět i samotné zvonohře. Neustálé opakování jediné skladby totiž namáhá stále stejné části hracího mechanismu. Změny melodií by proto měly být do budoucna častější.