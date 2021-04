Pražané vzali ZOO útokem. Před vchodem se tvořila dlouhá fronta

Botanické a zoologické zahrady jsou po téměř čtyřměsíčním uzavření v rámci protiepidemických opatření opět přístupné od 12. dubna, povolen je ale jen vstup do venkovních expozic a počet návštěvníků je omezen na 20 procent kapacity.

Pražskou zoologickou zahradu v sobotu do zhruba 15:00 navštívilo téměř 7000 lidí. Před 11:00 zoo na facebooku ale uvedla, že dosáhla povoleného limitu návštěvníků v jeden čas a dočasně byla uzavřena, u tří vchodů v ten okamžik čekalo zhruba 100 lidí.

Podle mluvčí Lucie Dosedělové se to stalo poprvé od otevření 12. dubna, minulý víkend nebyl tak pěkný jako sobota a do zahrady nesměřovalo tolik lidí. Doporučila proto lidem, aby sledovali na webu zoo údaje o aktuálních počtech návštěvníků.

Do areálu botanické zahrady k dnešním 14:00 dorazilo na 1800 lidí, řekla její mluvčí Michaela Bičíková. Povolená kapacita návštěvníků podle ní nebyla překročena, areál je rozlehlý. Ředitel botanické zahrady Bohumil Černý k tomu uvedl, že areál je v současné době v plném květu. Návštěvníky čekají rozkvetlé sakury, magnolie, slivoně a záhony s rozkvetlými narcisy, tulipány a dalšími jarními květinami.

Zoologické a botanické zahrady byly z rozhodnutí vlády v rámci restrikcí proti šíření nemoci covid-19 uzavřeny od loňského 18. prosince. Loni na jaře nesměly fungovat od 13. března do 27. dubna a kvůli druhé vlně epidemie znovu od 9. října do 2. prosince. Provoz byl už dříve v souvislosti s protiepidemickými opatřeními limitován maximálním počtem návštěvníků nebo zákazem vstupu do pavilonů.