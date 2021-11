Právník: Zeman nemůže ministra jen tak vetovat

Prezident Miloš Zeman nemůže vetovat návrh na ministra pouze na základě osobního či politického rozhodnutí, uvedl ve čtvrtek pro Novinky ústavní právník Marek Antoš. Hlava státu by tak podle něj mohla učinit pouze v případě, že by jmenování bylo protiprávní. Zeman tento týden avizoval, že bude vetovat jedno jméno navržené do vznikajícího kabinetu Petra Fialy.