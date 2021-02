Právník Antoš: Stát nemůže lidem zakazovat výjezdy do konkrétních zemí

To nemůže, ale je potřeba říci, že to ani nečiní. Zmíněné opatření, jak jsem ho viděl, zakazuje vstup do konkrétních zemí, nikoli opuštění republiky. Opuštění republiky podle článku 14 Listiny základních práv a svobod zakázáno být nemůže. Obecně vycestování kamkoli omezit nelze.

Vyloučit to samozřejmě nelze, zvlášť pokud by se to týkalo lidí, kteří by do daných zemí už chtěli vycestovat. Opatření ale mluví o tom, že zákaz se netýká nutných cest, které lidé dopředu nahlásili českému ministerstvu zahraničí, takže v těchto případech nejsem schopen říci, zda nějaká škoda vznikne.