Praktici kuřákům doporučí bezplatné vyšetření plic

Incidence rakoviny plic se v Česku zvyšuje a platí to především u žen. „Dříve byl větší výskyt u mužů, protože více kouřili. Dnes stoupá u žen a u mužů neklesá,“ řekla Vašáková. Lidé, kteří končí pod rukama plicního onkologa, podle ní nejsou žádní staříci. „Jsou to velmi často lidé ve středním, produktivním věku. Většinou je ale vidíme až ve třetím čtvrtém stadiu, kdy už je nemůžeme operovat a radikálně ozářit,“ varuje pneumoložka.

Zatímco člověk, který přijde k lékaři s rakovinou plic v prvním stadiu, má šedesátiprocentní šanci, že přežije, u čtvrtého stadia, tedy když už nádor metastazuje do ostatních orgánů, se přežití rovná nule, umírají všichni.

Na nádor v prvním stadiu se ale většinou přijde náhodou. „Pouze patnáct procent diagnostikovaných přežívá pět let, což je tristní. Pro 85 procent pacientů znamená tato diagnóza rozsudek smrti. Screening by to číslo snížil o čtvrtinu,“ míní Vašáková.