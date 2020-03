Prahu čeká 236 oprav silnic a kolejí

Rekonstrukce Štěrboholské spojky by měla začít už 21. března a podle mluvčí TSK Barbory Liškové se dá v podstatě mluvit o výstavbě nové komunikace.

„Musíme vyměnit kompletně všechny vrstvy vozovky, a to včetně základů. Půjdeme tedy do velké hloubky,“ vysvětlila mluvčí TSK.

Za necelé dva týdny, konkrétně 17. března, bude pokračovat i oprava Jižní spojky, která je rozdělena do několika etap. Během prací dojde především k výměně vozovky v pravém jízdním pruhu, kde jsou výrazné vyjeté koleje a který je velmi zatížen kamionovou dopravou. „Doprava bude vždy zachována v dalších dvou jízdních pruzích,“ upřesnila Lišková.

První výluka na trase metra C je připravena už na Velikonoce.

TSK by letos také ráda vyměnila povrch v části Patočkovy ulice ve směru z centra, opravy dále plánuje i na Novodvorské, Bucharově či Evropské v úseku Horoměřická– Gymnasijní. Také tato vytížená silnice bude během jednotlivých etap postupně uzavírána. Komplikace od května budou na řidiče čekat i v Koněvově ulici v úseku Husitská–Ostromečská.

„Chtěli bychom zde zachovat alespoň jednosměrný provoz směrem do centra,“ doplnila Lišková. Ve směru z centra pojedou řidiči po objízdné trase přes Prokopovu–Jeseniovu a Ohradu. Letos rovněž začnou práce na Barrandovském mostě, které se ale zatím nedotknou dopravy. Rekonstrukce pak čeká i most v Horoměřické ulici či most na Zlíchově.