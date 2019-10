Prahu a střední Čechy čeká v lednu digitální tma

Odborníci totiž varují, že i když již teď mohou přijímat DVB-T2 vysílání soukromých stanic na takzvaných přechodových sítích, kmitočty se od půlnoci z 8. na 9. ledna 2020 změní a sledovat některé kanály soukromých televizí bude možné jen po přeladění antény na střeše. To lze totiž technicky provést až po změně kmitočtů.

„DVB-T2 nyní běží na přechodových sítích na kanálech 24, 26 a 31. Od 8. ledna to budou finální kanály 23, 26, 40 a 42. Dva multiplexy soukromých televizí tak nebudou od půlnoci 8. ledna fungovat,“ vysvětlil Právu Petr.

„Když máte bytový dům s programovatelným zesilovačem, do každého bude muset dojet technik a kanály přeladit. Instalovali jsme za poslední rok více než 450 domů, a to za den určitě objet nestihneme. Antény připravené máme, ale nemůžeme je předem přeladit na kmitočty, na kterých se ještě nevysílá. Přeprogramování sice netrvá déle než pět minut, ovšem nejvíce času zabere doprava technika do domu,“ upozornil.