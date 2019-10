Praha zakáže obří pandy i bublináře

Vyhláška zakazuje kostýmy nadměrných velikostí a všechny převleky zvířat, postav z filmů, televizních pořadů nebo počítačových her. „Dosavadní znění vyhlášky specificky nezakazovalo podobné typy buskerů, kteří se za umělce jen vydávali. Tyto převleky patří do zábavních parků, a ne do historického centra města,“ uvedla radní Hana Třeštíková (Praha sobě), která s návrhem přišla.