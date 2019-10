Praha vypoví smlouvu s Pekingem

Současné vedení Prahy , které představují Piráti, Spojené síly pro Prahu a Praha sobě, má za to, že slova o respektování politiky jedné Číny jsou nadbytečná a v obdobných smlouvách, která má čínská metropole uzavřeny například s Londýnem či Rigou, se neobjevují.

Čínská strana nese jakékoliv snahy zpochybňující politiku jedné Číny nelibě, což pocítili někteří umělci, jejichž tělesa mají v názvu Prahu nebo něco, co Prahu připomíná, jimž čínská strana v zrušila vystoupení.

Na domluvená vystoupení v Číně tak zatím mohli zapomenout PKF - Prague Philharmonia, soubor Guarneri Trio Prague či Pražákovo kvarteto. Do Číny, kde měl vystupovat během října, neodjede ani Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který v zahraničí vystupuje jako Prague Radio Symphony Orchestra.

Primátor Hřib se kvůli postoji k Číně dostal do sporu s prezidentem Milošem Zemanem , který konstatoval, že nepovažuje za rozumné rušit vystoupení českých umělců, ale zároveň čínský postoj respektuje coby odvetu za kroky pražského vedení.

„Pan primátor Hřib zasel vítr a my všichni teď sklízíme bouři. Já sám se nedomnívám, že je rozumné rušit kulturní akce. Ale na druhé straně musím respektovat, že je to odveta za to, že pan primátor Hřib se zřejmě domnívá, že může prezentovat nezávislou pražskou politiku, která není politikou jedné Číny,” uvedl prezident v polovině září.