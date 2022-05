Praha volá po přerozdělení uprchlíků

První den fungování, v sobotu 14. 5., stanové městečko přijalo 77 lidí, o pár dní později už jich v Troji bylo 142. Uprchlíci zde dočasně pobývají, než se rozhodne o nároku na udělení víz dočasné ochrany. Mnoho z nich má totiž zároveň maďarské občanství, a proto jim není automaticky udělen azyl.

Praha postavením stanového městečka řeší neúnosné podmínky uprchlíků na hlavním nádraží, které může maximálně denně zajistit tři sta lidí, podle zástupců iniciativy Hlavák ale jejich počty dosahují pěti set.

Praha volá po přerozdělování uprchlíků. Foto: Novinky

Stovky uprchlíků na pražském hlavním nádraží žily a stále žijí v nehumánních podmínkách. Dobrovolnické organizace hlásily nedostatek hygienických potřeb, oděvů, ale také jídla. Uprchlíci, převážně romského původu, musejí spát na zemi, mnozí z nich jsou děti a patří mezi ně také těhotné ženy. Situací se od minulého úterý začala zabývat Poslanecká sněmovna a ministr vnitra Vít Rakušan přislíbil zajištění nového ubytování. Tím se stalo i stanové městečko v pražské Troji.

Nové ubytování v Troji ale podle Organizace pro pomoc uprchlíkům dosud využilo jen sedmnáct lidí z hlavního nádraží. Kapacitě tak příliš neulevilo. Ministr vnitra to ale ve vyjádření pro ČTK rozporoval, podle něj pouze někteří uprchlíci nejprve zamířili do asistenčního centra a až poté do stanového městečka.

V pražské Troji bylo dokončeno stanové městečko pro uprchlíky. Foto: Milan Malíček, Právo

Rakušan: Řešení se rýsuje

Rakušan v úterý po jednání vlády novinářům řekl, že o situaci během dne jednal. „Řešení se rýsuje, má ale nejprve projít krizovým štábem hlavního města,“ uvedl. Ten by se měl sejít podle něj ve středu.

„Primátor mi slíbil, že do té doby nebude dělat unáhlené kroky,“ doplnil. Narážel tak na slova primátora o možném uzavření asistenčního centra ve Vysočanech, čímž by se přesměrovala část uprchlíků do jiných krajů.

V Praze totiž podle primátora lze vidět až čtyřnásobný rozdíl v počtu uprchlíků na sto tisíc obyvatel oproti ostatním krajům.

„Musíme společně hledat řešení. Nepomůže, abychom si něco vzkazovali přes média a dělali kroky, které vypadají jako ultimátum,“ řekl k tomu novinářům v úterý premiér Petr Fiala (ODS).