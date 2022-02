Praha se připravuje na ukrajinské uprchlíky. Ubytovat jich může až pět tisíc

Co se týká kapacit v oboru školství, k dispozici je 160 lůžek. Využity mohou být také koleje ČVUT v Bubenči, které pojmou až tisíc osob.

Pokud by nastala mimořádná situace, je město schopno pro uprchlíky poskytnout Strahovský stadion, který je ale nutné nejdřív vybavit, proto není k dispozici okamžitě.

„V Městské knihovně a jejích pobočkách by začalo fungovat centrum, kam by lidé mohli přicházet a my bychom řešili jejich dočasné doklady nebo poskytovali lékařskou pomoc,“ uvedl Petr Hlubuček, zastupitel a náměstek primátora.