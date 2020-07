Praha plánuje výrazně zdražit kupon na MHD. Růst má i cena parkování

Výši zdražení Scheinherr sám veřejně nezmínil, podle Marvanové by ale roční kupon, který dnes stojí 3650 korun, mohl stát až 5400 korun.

„Týkalo by se to i jiných kuponů. Srovnával to (Scheinherr) s ostatními městy jako Brno, Ostrava nebo Plzeň. Dále říkal, že je nutností financovat všechny náklady a že výnosy jsou menší a DPP má problémy,” řekla Marvanová Novinkám.