Praha koupí odsvěcený kostel Šimona a Judy, dostala slevu

„Město obdrželo přípis ze strany vatikánského stolce, který říká, že je ochoten prodat kostel svatého Šimona a Judy. Kostel by měl sloužit do budoucna pro účely sídla FOK. Myslím si, že je to správný krok, protože město získává strategickou nemovitost a krásnou památku,” řekl Chabr.