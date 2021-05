Práce je to pestrá, směje se čistič kanalizačních stok pod Ostravou

„Jsou dny, kdy jsem dole dvě hodiny a jindy tam nejsem vůbec. Záleží na situaci,“ poukázal čistič kanalizačního zařízení Šimkovič. Přiznal, že za téměř 16 let, co u firmy pracuje, prošel už velkou část ostravských kanálů. Ročně v nich nachodí přes 10 kilometrů. Vstup do kanalizace je vždy však až poslední možností. „Pokud to jde, využíváme k čištění nejmodernější techniku,“ připojil.

„Cílem je jednou za 10 let kanalizační síť kompletně vyčistit. Revize provádíme podle potřeby a důležitosti objektu,“ vysvětlil vedoucí střediska údržby kanalizační sítě Jan Baštínský.

Slézt do kanalizace není jen tak, čističe jistí kolegové na povrchu. Foto: Pavel Karban, Právo

Když už přece jen Šimkovič do podzemí musí, nachází tam někdy opravdové kuriozity. „Když pominu řadu věcí, které do kanalizace nepatří, včetně tuků, tak pamatuji koberce, televizi, a dokonce i sloup veřejného osvětlení,“ prozradil s tím, že ani použité kapesníky do kanalizace nepatří. Mohou ji totiž nejen ucpat, ale být také zdrojem koronavirové infekce.

Toho, že by se mohl v kanále něčím nakazit, se Šimkovič nebojí. „Výbavu a bezpečnostní prvky máme na špičkové úrovni. Ani covid pro nás není nějaká extra změna,“ upozornil. Podle Baštínského patří mezi standardní výbavu ostravských čističů také detektor plynu a sebezáchranný kyslíkový přístroj.

I když není podle Šimkoviče jeho práce zrovna voňavá, považuje ji nejen za pestrou a zajímavou, ale hlavně potřebnou pro běžný život obyvatel města. „Staráme se o to, aby všechno fungovalo, jak má,“ poznamenal muž, jehož práci vnímají lidé minimálně, přitom je nezbytná pro zajištění hygienických standardů i udržení čistoty životního prostředí.

Čistič kanalizací Petr Šimkovič v jedné z kanalizačních stok v ostravské Nové Vsi. Foto: Pavel Karban, Právo