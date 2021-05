Pozor tramvaj! Nová mobilní aplikace může chodcům zachránit život

„Loňský rok byl výjimkou, kdy jsme zaznamenali pokles srážek o 50 %, což bylo částečně způsobeno nižší mobilitou obyvatel. Dlouhodobě podle statistik dojde ročně zhruba ke stovce srážek,“ říká mluvčí praždského dopravního podniku Daniel Šabík. Asi pětina nehod končí vážným zraněním chodců, některé však i úmrtím.

Se srážkou tramvaje a chodce má zkušenost i řidič tramvaje v Praze Martin Vala. „Pán mi nedal přednost na přechodu, masa lidí se zastavila, jen on pokračoval a došlo ke zranění. Je to hodně stresující, v tu chvíli, kdy cítíte nebo slyšíte tupý náraz o tělo, tak je to pocit jako před infarktem. Ten náraz se vryje do paměti,“ svěřuje se Vala.

Podobné situace jako on, tedy srážku tramvaje s chodcem na přechodu, přitom ročně zažívají desítky řidičů. Podle statistik DPP tvořily v loňském roce srážky na přechodu polovinu z celkového počtu. Mnoho chodců se totiž mylně domnívá, že mají na přechodu před tramvají přednost.

Výhled z kabiny řidiče: chodec nedal tramvaji na přechodu přednost. Foto: Novinky

Velkou řadu nehod, kterým by se dalo snadno předejít, způsobuje ale také pouhá nepozornost chodců. „Moje zkušenost je taková, že chodci při přebíhání tramvajových tratí často tramvaj vůbec nezaznamenávají, hlavně co se týče mladších ročníků. Koukají do telefonu, poslouchají hudbu a nevnímají okolní provoz,“ říká řidič Martin Vala.

Notifikace do mobilu i zvukové upozornění

Právě takovým situacím má pomoci předejít aplikace Pozor tramvaj!, která od února běží v pilotním provozu. Jejím cílem je chodce s mobilním telefonem včas upozornit na blížící se tramvaj.

„Každé tramvajové vozidlo je osazeno unikátním vysílacím zařízením, které dává aplikaci signál o blížící se tramvaji. Aplikace pak uživatele upozorní jak zvukovým signálem, tak vizuální notifikací,“ objasňuje princip jejího fungování Radek Bittner ze společnosti Safe Public Transport.

Aplikace upozorní svého uživatele na blížící se tramvaj ve vzdálenosti 70 až 120 metrů. Foto: Novinky

Notifikace se na telefonu zobrazí kdykoli, kdy je používán, bez ohledu na to, jaká aplikace je na něm právě spuštěna. Zvukový signál dokáže zeslabit, nebo dokonce přehlušit přehrávanou hudbu.

Aplikace upozorní jejího uživatele na přijíždějící tramvaj na vzdálenost 70 až 120 metrů. To jim dává zhruba 6 až 10 sekund na to včasně zareagovat. Podle Šabíka totiž mnoho lidí přebíhá koleje na poslední chvíli a podceňuje přitom rychlost tramvaje.

„Za ideálních podmínek, tedy na rovné koleji za sucha, dokáže prázdná tramvaj nouzově zabrzdit na vzdálenosti do 25 metrů,“ vysvětluje. V plném provozu s cestujícími se však může její brzdná dráha protáhnout až o dalších deset metrů.

Ukázka aplikace Pozor tramvaj! Foto: koláž Novinky.cz

V pilotním projektu v Praze chodí uživatelům upozornění pouze na tramvaje linek 9, 11 a 22, což je celkem 97 vozů. Podle zjištění Novinek však aplikace nefunguje zcela bezchybně. Na některé přijíždějící tramvaje neupozorní vůbec, jindy například upozorňuje chodce i na ulicích, kterými žádné tramvajové linky nejezdí. I se staženou aplikací je proto stále potřeba věnovat pozornost aktuálnímu provozu.