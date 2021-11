Povinné očkování? Shoda zatím není

I premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) v pátek odmítl, že by ČR následovala Rakousko, které vyhlásilo celostátní lock­down a od února i povinné očkování.

Ani nastupující politická reprezentace zatím povinné očkování nechce. „Děláme všechno pro to, aby se Česko nemuselo touto cestou vydat,“ sdělil Právu místopředseda ODS a budoucí ministr dopravy Martin Kupka.

Podle něj by se vláda měla soustředit především na testování a vysvětlování lidem, proč by se měli nechat naočkovat. „Důležité je také důsledné dodržování stávajících opatření, a to bohužel i za vymáhání ze strany policie a hygieny,“ dodal Kupka.