Potvrzeno: policejní náměstek Vild odchází do Plzně

„Požádal jsem o převedení na jiné služební místo, a to do funkce ředitele Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje k 1. červenci, a policejní prezident mé žádosti vyhověl,“ řekl Vild.

Doplnil, že právě dnes zamíří do Plzně, aby se tam setkal s policisty z vedení krajské správy.