Potupná přetahovaná o termíny očkování má skončit

Rezervace dřív fungovaly systémem „kdo dřív přijde, ten dřív mele“ a zejména první den se mnoho osmdesátníků divilo, když se sice úspěšně zaregistrovali do portálu, ale na rezervaci už pro ně nezbylo místo.

Na změnu v systému v úterý upozornil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) při jednání s hejtmany. „Přestane soutěžení o termíny a každý, kdo dostane PIN, si může být jist místem a časem očkování. Zohledněn bude také věk žadatele,“ ubezpečil Blatný.

Současné nastavení kritizoval například jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS). „Soutěž seniorů o volný termín k očkování není důstojná. Informaci o uvolnění termínu by měli od systému dostat automaticky ti nejstarší, kteří se do něj přihlásili,“ uvedl Kuba při jednání. A právě to se změní.

V současnosti potřebují senioři dva kódy PIN. První jim přijde na samotném začátku registrace a slouží jako vstup do systému. Pomocí druhého si rezervují očkovací termíny a místa, která ale bývají obsazená. To by se od pátku mělo změnit.

Nejstarší mají přednost

„Už to nebude souboj v rychlosti klikání, ale zaregistrovaní budou vědět, že na 99,9 procenta na ně čeká volný termín na očkování,“ potvrdil serveru Seznamzprávy.cz vedoucí marketingu a komunikace vládní Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT), která vládní systémy provozuje. Trnka rovněž serveru potvrdil, že systém bude upozorňovat pouze na volná místa v nejbližším okolí a nejstarší budou mít přednost.

I tak to ale znamená, že se senioři budou muset po obdržení nového PIN do systému přihlašovat a volné termíny hledat. A právě neustále přihlašování do internetového portálu může některé seniory, kteří na práci s počítačem nejsou zvyklí, stresovat.