Potůčky v Krušných horách se obávají těžby kamene

Starostové těžbu živce v lokalitě od začátku odmítají. „Jako obec Potůčky jsme jednoznačně proti tomuto záměru,“ uvedl starosta obce Vlastimil Ondra (nez.), podle kterého by transport kamene zatížil neúměrně místní komunikace a zvýšila by se prašnost a hlučnost.

„Jezdily by nám tady denně desítky kamionů, přitom se nám tady rozmáhá cykloturistika,“ pokračoval starosta, který nevěří, že by se mohla doprava obci vyhnout. Kvůli dalšímu zatížení místních komunikací je proti i starosta Horní Blatné Robert Petro (nez.). Starosta Božího Daru Jan Horník (STAN) má obavy z dopravy živce přes sousední osadu Ryžovnu. Má rovněž za to, že již v této fázi měli být starostové okolních obcí o věci ze strany úřadů informováni.

„Hornictví má v Krušných horách obrovskou tradici a my chceme na tradici těžby v lokalitě navázat,“ pokračoval. Připomněl, že právě hornická činnost přinesla v minulosti do Krušných hor nebývalé bohatství. „Všechny ty obce mají ve svých znacích hornické kladívko, starostové na slavnostech chodí v hornických uniformách, těžba tam vždy patřila,“ poukázal ředitel společnosti Pavel Tatýrek.

„Navíc v tom území, které spadá do navrhovaného ložiska, se nachází obrovské rýžoviště cínové rudy, které patří k tomu největšímu a nejcennějšímu, co se v Krušných horách nachází. Z tohoto pohledu, pokud by mělo dojít ke zničení, tak je to nevratná záležitost a obrovská škoda,“ dodal.