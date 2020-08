Potřebovali podvržený image? Komunisty štěpí tvář z plakátu

A byl z ostudy kabát. Po protestu nizozemského autora fotografie komunisté plakát raději stáhli a uvnitř strany i mimo ni začala debata. Zatímco jedna část členů KSČM hájí použití fotky modelky, ta druhá proti tomu brojí a tvrdí, že šlo o chybu. Stejně to vidí i Právem oslovení političtí marketéři, podle nich by se měli v kampaních používat jako tváře politických stran jejich představitelé, členové nebo podporovatelé.

Horák: Fotobanky by se v politice používat neměly

Zatím to tak v české celostátní polistopadové politice až na pár výjimek bylo. Památným se stal například billboard ČSSD v roce 2010, na němž byl hlavní postavou usměvavý Jiří Paroubek na pozadí šťastných anonymních mladých tváří, kterým sliboval, že bude bojovat za jejich důchody. Úsměv se stal trochu křečovitým, když se ukázalo, že šlo o obličeje Dánů, stažených z fotobanky.

Billboard s Jiřím Paroubkem v kampani v roce 2010. Obrazně bojoval za důchody dánské mládeže. Foto: Profimedia.cz

„Pokud je to sdělení, které má specifický, politický náboj, tak si myslím, že je rozumnější to vkládat do autentických úst. Zkrátka aby to říkal ten, kdo si to opravdu myslí a může si za tím stát. Když takové sdělení, a tohle je ten případ, kdy si vlastně pochválíte stranu, že je úžasná, a vložíte to do úst cizímu člověku, tak to nevyzní dostatečně poctivě,“ zkritizoval krok mediálního úseku ÚV KSČM její poslanec Jiří Dolejš.

Využívání fotobank by nezatracoval, avšak pouze v případě ilustračních fotografií a neu­trálních sdělení.

Fotografie německé modelky, kterou KSČM použila ve své kampani a po stížnostech autora fotky stáhla. Foto: Repro Facebook

S tím souhlasí i známý politický marketér Jakub Horák. „V politice by se fotobanky rozhodně využívat neměly, protože to vždy dopadne špatně. Ideální je používat reálné lidi, členy či podporovatele,“ uvedl Horák a doplnil, že v tomto případě je problémem to, že „se někdo staví za hodnoty strany, není jejím členem a ani o tom neví“.

Stejný názor má také Markéta Pečenková, která stojí za kampaněmi TOP 09 a podílela se také na prezidentské kampani Emanuela Macrona ve Francii.

Členka KSČM Anna Vaculíková ve stejné stylizaci, jako je stažená fotografie modelky. Foto: Repro koláž Právo

Naopak například komunistický poslanec Stanislav Grospič tento krok brání. „Využívá to celá škála politických subjektů, takže nevidím důvod, proč by to nemohla dělat KSČM,“ reagoval Grospič na dotaz, zda bylo využití fotky modelky z databáze v pořádku.

Podle vedoucí mediálního úseku KSČM Heleny Grofové ve využívání fotobanky pro své propagační materiály bude strana, i přes aktuální kauzu, pokračovat i nadále. Focení vlastních lidí by prý bylo finančně náročnější.

Právo v této souvislosti oslovilo poslankyni KSČM Květu Matušovskou a mladou komunistku z jižních Čech Annu Vaculíkovou s dotazem, zda by se do focení pro propagační materiály své strany rády zapojily, pokud by byl zájem.

Měl by tam být jeden z nás, ne nějaká paní z Německa Anna Vaculíková

„Jsem komunistka a nestydím se za to,“ řekla Právu Matušovská a dodala, že zná i řadu dalších mladých žen ve straně, kterým by fotografování pro tento účel nevadilo.

Členka KSČM Anna Vaculíková Foto: Repro Facebook

„Spousta lidí má KSČM za stranu, kde jsou jen starší lidé a žádní mladí, ale ono to tak není. Mladí lidé tu opravdu jsou a věřím tomu, že kdyby je vedení oslovilo, tak by rádi dali svůj obličej k propagaci strany,“ uvedla Vaculíková.