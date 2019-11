Pospíšil: Ve straně to občas skřípe. Demokracie bolí, ale jsme jednotní

„Ačkoliv to občas to ve straně skřípe, velmi si vážím spolupráce s Karlem Schwarzenbergem a Miroslavem Kalouskem . I když jsme vždy neměli na vše stejný názor, tak jsme se všichni byli schopní domluvit a táhnout za jeden provaz,“ řekl odcházející předseda strany Jiří Pospíšil , který vedl stranu dva roky.

Stejně tak každý z nich prosazuje i nyní do čela strany jiného kandidáta. Zatímco Pospíšil by tam rád viděl současnou první místopředsedkyni Markétu Pekarovou Adamovou, Kalousek podporuje senátora Tomáše Czernina.

Kalousek to ale tak pozitivně nevidí. „Já myslím, že je Pospíšilovi potřeba poděkovat za dvouletou práci. Ale myslím, že to, co tu zaznělo před dvěma lety, kdy sliboval, že stranu takzvaně restartuje a učiní ji přitažlivější pro voliče, tak to se úplně nepovedlo," zhodnotil Pospíšilovo vedení strany Kalousek, který TOP 09 před deseti lety spolu s Karlem Schwarzenbergem založil a byl jejím druhým předsedou.