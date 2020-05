Poslanci udělali první krok ke zrušení daně z nabytí nemovitosti

Zrušení daně by mělo mít i zpětnou účinnost. Daň podle návrhu ministerstva financí nebudou muset platit ani ti, kteří koupili nemovitost nebo pozemek už v prosinci 2019. Pokud ji už zaplatili, budou peníze vráceny.

Návrh ale ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) spojuje se dvěma podmínkami. Každý, kdo si nyní vezme při koupi nemovitosti hypotéku, si může ze zákona při podání daňového přiznání jednou ročně odečítat úroky z úvěrů ze svého daňového základu. To by pro smlouvy uzavřené od 1. ledna 2022 nově už platit nemohlo.

Daň je dnes až 15 procent a platí se z rozdílu toho, za kolik byla nemovitost koupena a následně prodána. Dnes musí vlastník daň z příjmu při prodeji platit, pokud nemovitost prodá do pěti let. Pokud se k tomu rozhodne později, daň platit nemusí. Schillerová chce tuto dobu prodloužit až na 10 let.