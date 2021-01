Poslanci se do vyšetřování čachrů při očkování nehrnou

Odmítavě se vyjádřily vládní strany a STAN. ODS již v sobotu vyzvala ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO), aby předložil výkaz dosavadní distribuce vakcín. Podle místopředsedy strany Martina Kupky je to „vážný požadavek, který by měla vláda vyslyšet“. K návrhu na vznik komise poznamenal, že doufá, že na to vůbec nebude muset dojít.