Poslanci schválili krizové ošetřovné

Krizové ošetřovné se má navíc vztahovat i na případy, kdy je dítěti nařízena karanténa. Pobírali by je i lidé, kteří by se starali po případném nařízeném uzavření stacionářů a dalších sociálních služeb o handicapované blízké.

Nyní má dávka obecně vzrůst na 80 procent redukovaného základu výdělku. Předloha předpokládá, že denní dávka by nesměla být nižší než 400 korun při plném úvazku, při kratším by se úměrně snižovala. Ošetřovné by se neposkytovalo za dny prázdnin či ředitelského volna.