Poslanci schválili jednorázový příspěvek 5000 korun na dítě

„Zavádíme zákonem podporu pro rodiče, samoživitele a samoživitelky, a to ve výši 5000 korun na dítě. Určena je pro všechny děti, které do začátku srpna nedovršily osmnácti let, a pro ty, které se narodí do konce tohoto kalendářního roku,“ představil novelu na plénu ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).