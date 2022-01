Školy budou moct samy vyhlásit volno kvůli covidu, rozhodli poslanci

Pro ředitelské volno by se škola mohla rozhodnout v případě, že by kvůli šíření nákazy dočasně nemohla zajistit ani distanční výuku. Pro mateřské školy počítá návrh pouze s možností mimořádného ředitelského volna.

V současnosti umožňuje zákon ředitelům vyhlásit pět volných dnů za rok, a to ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických. Většina jich však dle resortu tento počet dnů v aktuálním školním roce již využila nebo si to naplánovala.

„Žáci jsou povinni řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat. A je na nás skutečně, aby my, my jim to musíme umožnit,” řekl například jejich poslanec Radek Koten u řečnického pultíku.