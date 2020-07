Poslanci odklepli bonus pro dohodáře

Sněmovna v pátek kývla na vládní návrh na kompenzační bonus pro osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti (DPČ) a na dohodu o provedení práce (DPP). Od státu by tak mohly získat příspěvek ve výši 350 korun denně, a to za období od 12. března do 8. června. Maximálně by tak mohly dostat 31 150 korun. Poslanci odklepli návrh v úvodním kole, a tudíž nyní míří do Senátu.