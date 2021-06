Poslanci chtějí zpřísnit tresty za znásilnění. A změnit jeho definici

„Bezbrannost ale soudy uznávají, pokud je oběť svázaná, nebo v kómatu. Ale časté je, že nastane akutní panická reakce, která se projevuje ztuhnutím, šok, nebo jsou oběti závislé na pachateli psychicky, ekonomicky, fyzicky, bojí se ho i bez vyjádření výhrůžky. To soudy v potaz neberou,“ uvedla Hrdá. I proto by podle ní vymezení nesouhlasu v zákoně „šedou zónu“ částečně pokrylo.

Podle Valachové, která legislativní změny napříč politickým spektrem předjednala, politici odmítli možnost, že by k sexu bylo do budoucna nutné mít jasný souhlas všech zúčastněných, jak se mnozí obávali. Podporuje také zpřísnění dolní trestní sazby za znásilnění ze dvou na pět let, po čemž volá i Hrdá.

„Tresty pod tři roky umožňují udělení podmínky. Čtyři roky jsou v našem právním řádu nekoncepční, takže by to mělo být pět let. Teoreticky mohou soudy pachateli snížit trest a nechat ho ve výkonu třeba tři roky,“ vysvětlila Hrdá. „Na Slovensku to tak mají a za znásilnění v 95 procentech jde pachatel natvrdo,“ dodala.