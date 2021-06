Poslanci chtějí dát 650 milionů odškodného za Vrbětice

„Na tom je shoda politických klubů, chtějí to postižené obce pro svoje občany i kraj. Poslanecký návrh bude rychlejší a já věřím, že se to podaří,“ sdělila v pondělí Právu Gajdůšková.

Podle poslaneckého návrhu zákona by mělo být odškodnění obyvatel rozloženo do tří období, které jejich životy po výbuších nejvíc poznamenalo. Jde o dobu, kdy v okolí Vrbětic proběhly neřízené výbuchy, následný odvoz munice a záchranné a likvidační práce.

Za každý den, kdy byl omezen jejich běžný život, by obyvatelé obcí měli dostat tři sta, sto nebo dvacet korun. Celkově by tak někteří mohli získat odškodné až 90 tisíc korun. Peníze by se měly vyplácet na základě žádosti, kterou bude muset zájemce podat do šesti měsíců.