Poslanci by mohli projednat vstup Švédska a Finska do NATO na konci prázdnin

Vláda ve středu schválila postoupení protokolů o přístupu Švédska a Finska do Severoatlantické aliance (NATO) k ratifikaci do Poslanecké Sněmovny a Senátu. Odpoledne to oznámila předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). Skandinávské země se pro vstup do aliance rozhodly v návaznosti na ruskou invazi na Ukrajinu.