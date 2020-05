Poslanci bez roušek zklamali Vojtěcha

„Řešili jsme to na grémiu před schůzí a nechali jsme to na dobrovolnosti,“ řekl Právu šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Sám roušku neměl s poukazem na to, že on sedí na předsednickém místě, tedy v dostatečné vzdálenosti od ostatních.

„Není to dobře,“ netajil zklamání. „Sněmovna sice je pracovištěm, ale poslanci tu sedí těsně vedle sebe a nemohou dodržovat dvoumetrový odstup, proto nemít roušku není správné,“ řekl Právu. Vadilo mu především to, že poslanci hovořili do mikrofonu bez ochrany úst.